Четыре самолета из Москвы и Петербурга ушли на запасные аэродромы

Четыре пассажирских самолета, следовавшие из Москвы и Санкт-Петербурга в Геленджик, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий.

Два рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва-Геленджик-Москва ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Причиной перенаправления стал сильный северо-восточный ветер в районе кубанского аэропорта. Рейсы SU1154 и SU1148, вылетевшие из московского аэропорта Шереметьево, не смогли совершить посадку в Геленджике и были перенаправлены в Минводы. Также два рейса авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург-Геленджик-Санкт-Петербург ушли на запасной аэродром в Адлер.

Южная транспортная прокуратура уточнила, что аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий. Ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров, а также следит за изменением маршрутов.