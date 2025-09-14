В воскресенье в аэропорту Пулково задержали 11 рейсов и отменили 5

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга произошли массовые задержки и отмены рейсов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, 11 самолетов задерживаются с вылетами, еще пять рейсов были полностью отменены. Среди отмененных направлений значились Нижневартовск, Стамбул, Москва и Тегеран.

Задержки затронули рейсы в Оренбург, Грозный, Сочи, Архангельск и Нижний Новгород. Также под отложенным вылетом находятся два рейса в Калининград, а также рейсы в Астрахань, Геленджик, Белград и Пензу. Пострадавшие рейсы обслуживаются различными авиакомпаниями, включая «Аэрофлот», Air Serbia и «Победу».

При этом, аналогичная ситуация наблюдалась в аэропорту Пулково накануне, 13 сентября. Тогда было отменено три рейса, а еще 15 самолетов были задержаны.

Утром 14 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отмене режима воздушной тревоги, который действовал с 2:50 по московскому времени.