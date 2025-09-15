Активисты требуют вмешательства СК в ситуацию со сносом фабрики-кухни

В Петроградском районе Санкт-Петербурга начался снос здания фабрики-кухни ЛСПО. Градозащитники заявляют о незаконности работ и требуют вмешательства следственных органов.

Около 13:00 15 сентября на улице Красного Курсанта начались работы по демонтажу здания фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ. По информации активистов Telegram-канала «SOS Спб Снос», неделей ранее было подано заявление о признании данного объекта памятником архитектуры, что, по их мнению, делает снос незаконным.

Градозащитники утверждают, что работы ведет компания ЛСР, и ставят вопрос о возможном совершении преступления по статье об уничтожении объектов культурного наследия.

Также активисты задаются вопросом о возможной халатности со стороны КГИОП, не уведомившего застройщика о поданном заявлении. Петербуржцы просят сотрудников Следственного комитета обратить внимание на инцидент и установить ответственных за уничтожение здания эпохи конструктивизма.