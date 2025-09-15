Буланова прокомментировала привычку Тимати ходить с 20 охранниками

Певица Татьяна Буланова прокомментировала привычку репера Тимати появляться в окружении многочисленной охраны.

В ходе интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Татьяна Буланова заявила, что считает пафосное поведение признаком глупости и пустоты. В качестве примера ведущая Ксения Собчак привела рэпера Тимати, который перемещается в сопровождении двадцати телохранителей. Эта информация вызвала у Булановой улыбку.

Певица предположила, что такое количество охраны может быть оправдано лишь наличием реальных угроз для жизни артиста. Она отметила, что внешние атрибуты успеха, такие как дорогие часы и бриллианты, сами по себе привлекательны. Однако Буланова напомнила, что статус музыкант определяется в первую очередь творческой деятельностью.

По мнению певицы, если артист не создает ничего значительного в течение длительного времени, демонстрация роскоши становится бессмысленной, поскольку публика способна объективно оценивать реальные заслуги.

