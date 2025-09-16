Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 86%

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 37 неделе 2025 года.

В Северной столице показатель увеличился на 86,3%, в Ленинградской области — на 31%. Несмотря на рост, темп распространения ОРВИ остается ниже недельного эпидемического порога в обоих регионах.

Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, включая вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и SARS-CoV-2. По состоянию на 16 сентября в Петербурге привито 584,08 тысячи человек, включая 203,9 тысячи детей и составляет 10,43% охвата населения. Среди районов города лидируют Курортный (16,85%), Колпинский (12,61%) и Красногвардейский (12,40%) районы.

В Ленинградской области было привито 83,1 тысячи человек, в том числе 28,02 тысячи детей, что составляет 4,2% охвата населения. Наибольшие показатели вакцинации отмечены в Кировском (8,78%), Ломоносовском (8,42%) и Лужском (5,31%) районах. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители Роспотребнадзора напомнили, что вакцинация остается наиболее эффективным средством предупреждения гриппа и его осложнений.