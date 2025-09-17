В Петербурге запустили 22 новых маршрута для водных прогулок

В текущем навигационном сезоне география водных туристических маршрутов по рекам и каналам Санкт-Петербурга существенно расширилась. Государственная информационная система «ПМВТ», агрегирующая данные обо всех экскурсионно-прогулочных направлениях, пополнилась 22 новыми предложениями для горожан и гостей города.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, появление новых маршрутов стало возможным благодаря развитию причальной инфраструктуры. К примеру, новый причал на Карповке позволил запустить такие направления как «Утренняя Карповка», «Елагин остров с воды» и «Петровский Петербург». Также стали доступны поездки мимо Шереметевского дворца и Никольского собора.

Преимущество системы «ПМВТ» заключается в том, что она собирает предложения от разных судоходных компаний, позволяя пользователям легко сравнивать и выбирать маршруты. На сегодняшний день на водных артериях города насчитывается 143 причала, а для пристани «Летняя пристань» в Кронштадте уже ведутся ремонтные работы.

Напомним, в июле 2025 года сообщалось, что Кирилл Поляков присутствовал на торжественной церемонии спуска на воду экскурсионного катамарана «Габион», предназначенного для перевозки туристов в Кронштадте и водных прогулок.

Поляков отметил, что появление нового комфортабельного флота обеспечивает качественную транспортную услугу на туристических маршрутах в Петербурге, в том числе в рамках президентского проекта развития острова Кронштадт.