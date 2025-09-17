Крупный астероид приблизится к Земле на расстояние лунной орбиты

Астероид 2025 FA22, размер которого больше челябинского метеорита, приближается к Земле и пройдет на близком расстоянии от нашей планеты.

Как сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, небесное тело достигнет минимальной точки сближения утром 18 сентября.

Размер астероида составляет около 290 метров в длину при среднем диаметре 160 метров. Масса этого объекта превышает массу челябинского метеорита в тысячу раз. Сближение произойдет на расстоянии, немногим превышающем диаметр лунной орбиты.

При этом незадолго до этого ученые отметили повышенную солнечную активность, которая может усилиться в течение суток. По их словам, прогноз указывает на высокие риски геомагнитных возмущений и возможность слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся скорости солнечного ветра.