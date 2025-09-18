Петербург закупит 168 тысяч тонн соли для борьбы с гололедом

Дорожные службы Санкт-Петербурга планируют закупить 168 тысяч тонн соли и 68 тысяч тонн песка к предстоящему зимнему сезону.

Как сообщил глава Комитета по благоустройству Сергей Петриченко на заседании городского правительства, это немного больше показателей прошлого года, когда было заготовлено 160 тысяч тонн соли. Поставки материалов будут осуществляться постепенно по мере расходования существующих запасов.

По данным Комитета по благоустройству, уже заготовлены 21 тысяча тонн соли и 29 тысяч тонн песка для противогололедной обработки. Особое внимание уделяется применению современных технологий — для приготовления солевых растворов заготавливается 5350 тонн соли для бесснежного периода и на время смены сезонов.

Отмечается, что в зеленых зонах города соль применяться не будет — для обработки дорожек в парках и скверах используют песок и гранитную крошку. Все пешеходные зоны рядом со станциями метро и социальными объектами будут тщательно очищаться от снега и обрабатываться.

Напомним, ежегодно жители Северной столицы жалуются на активную засолку улиц. Активисты считают, что реагенты вредят не только лапам животных, но и растениям.