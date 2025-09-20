Спасатели вывели четверых заблудившихся из леса в Тосненском районе

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно вывели четверых человек, заблудившихся в лесном массиве в районе деревни Рамцы Тосненского района.

В лесном массиве в районе деревни Рамцы заблудились четыре человека. Специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно провели работы по поиску и эвакуации заблудившихся 20 сентября.

Все четверо благополучно выведены из леса без последствий для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели напомнили жителям и гостям Ленинградской области о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении лесных массивов. Специалисты рекомендуют предупреждать близких о планируемом походе, брать с собой полностью заряженный мобильный телефон для связи и выбирать одежду ярких цветов, чтобы обеспечить лучшую видимость в случае проведения поисковых работ.