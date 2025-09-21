Мошенники из Великого Новгорода обманули пенсионеров из Выборга на 230 тысяч

В Выборге правоохранительные органы задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками Водоканала.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, преступники предлагали пожилым людям замену очистных фильтров по завышенной стоимости.

Первой в полицию 16 сентября обратилась 84-летняя жительница поселка Селезнево, которая выплатила аферистам 39 тысяч рублей. В последующие дни с аналогичными заявлениями обратились 88-летний житель того же поселка и три пенсионера из Выборга в возрасте от 82 до 86 лет. Каждый из потерпевших также заплатил по 39 тысяч рублей.

После этого 19 сентября оперативники задержали четверых жителей Великого Новгорода — двух женщин 24 и 42 лет и двух мужчин 35 и 29 лет. Правоохранители также установили их причастность к аналогичному эпизоду в отношении 79-летней жительницы Каменногорска. Общая сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей.