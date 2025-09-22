Ленобласть и Петербург лидируют по бронированиям в ноябре

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли первое место в рейтинге внутреннего туризма по итогам ноября.

Согласно статистике, на эти два региона пришлось 33% всех бронирований в стране. Как сообщает allnw.ru, аналитики объясняют этот успех сочетанием выгодных цен и растущей привлекательности местных достопримечательностей.

Цены на проживание в Санкт-Петербурге в ноябре снизились на 2% по сравнению с летним сезоном, что повысило доступность поездок. Популярность направления в межсезонье свидетельствует об успешном расширении туристического периода и развитии историко-культурного кластера. Рост бронирований отмечается не только в Северной столице, но и в локациях Ленинградской области, таких как Выборг и природные парки.

Эксперты отмечают, что растущий турпоток требует ускоренного развития транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионе. Успех ноября создает благоприятные предпосылки для дальнейшего роста зимнего туризма, особенно в преддверии новогодних праздников. Малый бизнес региона получает дополнительный импульс для развития благодаря увеличению числа туристов.