Сквер Памяти Героев благоустроили только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленинградской области обеспечила контроль за благоустройством сквера Памяти Героев в Тосненском районе. Все работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Поводом для усиления надзорного контроля послужило коллективное обращение граждан, которое было рассмотрено на личном приеме прокурора области Сергея Жуковского. Надзорное ведомство организовало мониторинг соблюдения графиков выполнения работ и требований к их качеству.

Результаты проверки с выездом на место подтвердила, что все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме с соблюдением установленных сроков. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Сотрудники надзорного ведомства осуществляют постоянный контроль за соблюдением прав граждан на благоустроенные общественные территории.