Сергей Миронов предложил запретить госзакупки для компаний с мигрантами

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести запрет на участие в государственных и муниципальных закупках для компаний, которые привлекают на работу иностранных граждан.

Соответствующее обращение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину. По данным 360.ru, парламентарий подчеркнул, что исключение могут составить только высококвалифицированные специалисты.

Миронов привел статистику МВД, согласно которой в России находятся более чем 6 млн иностранных граждан. Он отметил, что приток мигрантов создает дополнительную нагрузку на бюджет, приводя к недополучению казной около 3 трлн рублей.

Политик указал на значительные расходы на социальное и медицинское обслуживание иностранцев, отметив, что только затраты на депортацию в прошлом году превысили 1 млрд рублей.

Ранее заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщал, что число нелегальных мигрантов в стране достигло 670 тыс. человек, треть из которых составляют женщины и дети.