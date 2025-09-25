Международная выставка яхт SPIBS пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 26 по 28 сентября состоится двенадцатая международная выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show 2025 (6+). Мероприятие пройдет на территории яхт-клуба, расположенного на Петровском острове.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, это единственная в Северной столице выставка на воде, ориентированная на обмен опытом в условиях импортозамещения для инвесторов, представителей бизнеса и туристической отрасли.

Участники смогут ознакомиться с актуальными тенденциями в судостроении и обсудить инновационные разработки для повышения эффективности и безопасности водного транспорта.

В текущем году экспозиция включает более чем 60 яхт и катеров различных размеров от зарубежных и российских производителей, в том числе предприятий из Санкт-Петербурга. Особое внимание будет уделено демонстрации комплектующих, включая расходные материалы, навигационные приборы и двигательные системы.

Проведение SPIBS укрепляет имидж города как центра водного спорта и туризма и способствует развитию морской индустрии в России, заключили в Комтрансе.