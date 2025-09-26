Адвокат опроверг версию о побеге экс-чиновника Авагяна из суда Петербурга

Адвокат Константин Тарасенко назвал некорректной информацию о том, что его доверитель, бывший чиновник Росимущества Борис Авагян, сбежал из зала суда накануне гибели.

Как сообщает ТАСС, тело мужчины было обнаружено в среду в здании генерального консульства Армении в Санкт-Петербурге. Защитник представил свою версию событий, которые предшествовали данному инциденту.

Тарасенко подтвердил, что 22 августа Авагян подписал контракт для участия в специальной военной операции, что повлекло приостановление уголовного дела и освобождение из-под стражи. По словам адвоката, его подзащитный не уклонялся от своих обязательств и 18 сентября должен был отправиться в учебную часть, однако затем получил вызов в Кронштадтский суд в качестве свидетеля на 23 сентября.

На заседании выяснилось, что контракт был расторгнут в тот же день, а прокуратура потребовала возобновить дело и арестовать мужчину.

Защитник ходатайствовал об отсрочке заседания на 72 часа, но прокурор выступил против. Когда суд удалился для принятия решения, Авагян не имел статуса ни задержанного, ни военнослужащего, поэтому конвой военной полиции не имел оснований его охранять. Адвокат пояснил, что они просто вышли из здания.

Ранее стало известно, что суд возобновил дело и выдал санкцию на арест Авагяна заочно, после чего объявил его в розыск.