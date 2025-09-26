Андрей Аршавин подал иск об уменьшении алиментов на детей

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин подал исковое заявление об уменьшении размера алиментов на содержание общих детей с Юлией Барановской.

Как сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы, документ был подан в Савеловский суд столицы. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская состояли в незарегистрированных отношениях, которые прекратились в 2013 году. У пары осталось трое общих детей: сын Артем, родившийся в 2005 году, дочь Яна 2008 года рождения и младший сын Арсений, появившийся на свет в 2012 году. Все дети проживают с матерью.

Андрей Аршавин известен своей карьерой в петербургском «Зените» и лондонском «Арсенале». После завершения игровой карьеры в 2018 году он занимается различными бизнес-проектами и медийной деятельностью. Ранее стороны уже урегулировали вопросы содержания детей, но теперь футболист требует пересмотреть размер выплат.