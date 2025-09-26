Принцесса Анна остается самым активным британским монархом

Принцесса Анна продолжает оставаться самым активным членом британской королевской семьи по количеству официальных мероприятий.

Как сообщает Mirror, сотрудники Букингемского дворца испытывают сложности с организацией ее графика, что вынуждает их искать нового программного менеджера. Данная вакансия предлагает годовой оклад в размере 38 тысяч фунтов стерлингов.

По сведениям издания, сестра короля Карла Третьего выполнила 474 официальные обязанности за прошлый год. Этот показатель превысил результат самого монарха, который провел 372 мероприятия, но при этом проходил лечение от онкологического заболевания. Эксперт Ричард Иден отметил, что два года назад зарплата для аналогичной должности составляла 32,5 тысяч фунтов.

Сама принцесса ранее заявляла о своем нежелании выходить на пенсию. Так, 75-летняя Анна выразила намерение следовать примеру принца Филиппа и продолжать работу до 90 лет. Она уже приняла на себя некоторые обязанности герцога Кента, который отошел от дел по возрасту.