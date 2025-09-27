Петербург стал главным внутренним направлением для семейного отдыха россиян

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для внутреннего туризма на осенние каникулы.

Петербург возглавил рейтинг популярности среди российских направлений для семейного отдыха в осенний период. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, на Северную столицу пришлось почти 28% бронирований в рамках внутреннего туризма.

Среди зарубежных направлений лидером стали Объединенные Арабские Эмираты, куда планируют отправиться 13,3% семей с детьми. Москва заняла третье место с показателем 12,1%, а горный курорт Эсто-Садок привлек 11% туристов. В десятку популярных внутренних направлений также вошли Адлер, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Псков, Архыз и Зеленоградск.

Специалисты отмечают изменение туристических предпочтений по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается смещение спроса в сторону городов, предлагающих культурно-познавательный отдых, тогда как ранее лидировали морские курорты, в частности Сочи.