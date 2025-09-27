Петербург лидирует по наполняемости классов среди российских регионов

В школах Санкт-Петербурга средняя наполняемость классов составляет 25-26 человек и является одним из самых высоких показателей в России. В Красносельском и Приморском районах количество учеников может достигать 36 человек в классе.

Согласно данным региональных властей, средняя наполняемость классов в российских школах составляет от 19 до 24 учеников. При этом существует разница между городскими и сельскими учебными заведениями: в городах численность учащихся достигает 23-26 человек, а в отдельных случаях доходит до 30, тогда как в сельской местности этот показатель не превышает 12-14 человек.

В Забайкальском крае зафиксирован один из самых низких показателей — 13 человек на класс, в Оренбургской области — 17 человек. В Ленинградской области средняя наполняемость составляет около 24 человек, в Санкт-Петербурге — 26 человек, сообщает ТАСС.

Наибольшая плотность учащихся отмечена в Красносельском и Приморском районах Северной столицы, где количество детей в классах может достигать 36 человек.