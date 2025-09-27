Суббота, 27 сентября 2025
Певец Серов раскритиковал поведение Волочковой на переговорах 20 лет назад

Даниил Александров
фото: YouTube-канал "Новое радио"

Народный артист РФ Александр Серов раскрыл детали конфликта с Анастасией Волочковой, сославшись на инцидент 20-летней давности. Певец заявил, что балерина во время переговоров задрала ногу на стол.

Исполнитель объяснил причину напряженных отношений с Анастасией Волочковой, ссылаясь на событие двадцатилетней давности. По словам певца, во время совместных переговоров балерина продемонстрировала неадекватное поведение, положив ногу на стол. Серов в эфире программы «Хватит слухов» на ТВЦ охарактеризовал Волочкову как человека с психическими проблемами, отметив отсутствие «тормозов» в ее действиях.

Конфликт обострился после сентябрьского выхода Волочковой на футбольное поле в составе команды «Арс». Серов назвал участие балерины в матче нелепым и сравнив его с «детским садом». В ответ Волочкова заявила, что не знакома с творчеством певца. Балерина также отметила, что негативные высказывания в ее адрес вызваны желанием оппонента привлечь внимание к своей персоне.

Волочкова допустила возможность, что песня Серова «Я люблю тебя до слез» могла быть посвящена ей, интерпретируя критику как скрытую симпатию. Артистка расценила внимание певца как комплимент своей популярности и внешности. 

