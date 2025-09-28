Жители Ленобласти рассказали о многолетней торговле суррогатным алкоголем

В Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области зафиксированы массовые отравления суррогатным алкоголем, приведшие к гибели 25 человек. Местные жители рассказали о многолетней системе нелегальной торговли и обстоятельствах трагедии.

По предварительным данным, от некачественного в Сланцевском районе погибли 19 человек, в соседнем Волосовском районе зафиксированы еще шесть смертей.

Жители населенных пунктов рассказали о существовании системы нелегальной торговли алкоголем. По словам жительницы деревни Гостицы, один из задержанных подозреваемых занимался этим бизнесом на протяжении 20 лет. Нелегальным алкоголь можно было купить круглосуточно и по низким ценам.

Женщина добавила, что потребители суррогата обычно не привлекали внимания и вели себя тихо. При этом местные жители сомневаются в причастности к преступлению одной из задержанных — пожилой женщины с постоянным местом работы.

Еще одна собеседница «Аргументов и фактов» сообщила о распространенности точек нелегальной торговли, где продажа велась даже через окна жилого дома. По ее словам, поставки алкоголя были организованы через гаражные кооперативы.

Отметим, что на данный момент полицейские задержали восемь подозреваемых в причастности к незаконному обороту алкогольной продукции. В ходе обысков правоохранители изъяли больше тысячи литров жидкости.