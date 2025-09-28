Следствие изучает причины частичного обрушения потолка на Гатчинской улице

В Петроградском районе Санкт-Петербурга проводится проверка из-за частичного обрушения потолка в квартире. Следователи изучают обстоятельства инцидента, произошедшего в доме на улице Гатчинской.

Правоохранители проводит доследственную проверку из-за частичного обрушения потолочного покрытия в жилом помещении. Основанием для начала проверки стала информация, обнаруженная в ходе мониторинга социальных медиа.

Согласно полученным данным, в квартире жилого дома на улице Гатчинской произошло отслоение штукатурного слоя с потолочной поверхности, что привело к повреждению конструкции натяжного потолка. Проверка осуществляется по статье об ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники следственных органов посетили место происшествия для проведения необходимых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. По завершении проверочных действий будет принято соответствующее процессуальное решение.