На трассе «Кола» изъяли 120 литров спиртосодержащей жидкости

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку реализации 120 литров спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения.

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на автодороге «Кола» на территории одной из автозаправочных станций. Внимание правоохранителей привлек автомобиль «ВАЗ-2112» с рекламой алкогольной продукции на стекле.

В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены пластиковые емкости с прозрачной и темной жидкостью. Сотрудники ведомства связались с продавцом по указанному номеру телефона и договорились о покупке нескольких канистр. На место прибыл 40-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который подтвердил занятие продажей спиртного.

Всего было изъято 10 пятилитровых бутылей с водочной продукцией, 8 таких же емкостей с коньячной продукцией и 3 десятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Подозреваемый доставлен в 97 отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области для проведения административного расследования.