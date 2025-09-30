Раритетный Audi A8 продают в Кирове за 12 млн рублей

В Кирове выставлен на продажу раритетный автомобиль Audi A8 2000 года выпуска с минимальным пробегом.

Как сообщает 110km.ru, за автомобиль просят 11,9 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью нового премиального кроссовера. Данный экземпляр имеет пробег 4678 километров за все время эксплуатации.

Интересно, что автомобиль сохранил оригинальные шины, произведенные в 2000 году, что подтверждает его состояние. Модель оснащена двигателем объемом 4,2 литра мощностью 310 лошадиных сил и полным приводом. Технические характеристики включают разгон до 100 километров в час за 6,9 секунды.

Стоит отметить, что несмотря на возраст, автомобиль имеет всего двух владельцев и оригинальный паспорт транспортного средства. Как отмечает издание, годовой налог на транспортное средство составляет 46,5 тысяч рублей.