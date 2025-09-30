Принц Гарри подарил Карлу фото внуков при встрече

Герцог Сассекский встретился с королем Карлом III после 19-месячной разлуки во время визита в Великобританию.

Как сообщает The Mirror, встреча состоялась в Кларенс-хаусе и продолжалась менее часа. Принц Гарри преподнес отцу продуманный подарок из Калифорнии.

Представитель герцога подтвердил, что подарком стала фотография детей пары — шестилетнего принца Арчи и четырехлетней принцессы Лилибет. Монарх не видел внуков с 2022 года. Стоит отметить, что при этом на снимке отсутствовали изображения самого Гарри и его супруги Меган.

Кроме того, было опровергнуто первоначальное сообщение о формальном характере встречи. Представитель герцога назвал эти сведения категорически ложными, предположив, что их источником стали лица, заинтересованные в срыве примирения между отцом и сыном.

Ранее принц Гарри неоднократно высказывался о своем желании примириться с отцом.