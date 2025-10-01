Лось оказался на пути электропоезда под Петербургом

Лось погиб под колесами электропоезда на перегоне в Ленинградской области. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Сообщение о наезде на дикое животное поступило в дежурную часть транспортной полиции около шести часов утра от дежурного станции Кирпичный завод. Правоохранители установили, что инцидент произошел на девятом километре четвертого пикета железнодорожного перегона.

По предварительной информации, животное перебегало пути перед близко идущим составом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Информация о инциденте передана в Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Всеволожского района для сведения и учета.