Суд обязал Комздрав обеспечить ребенка с диабетом инъекционным портом

Суд обязал Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обеспечить медицинским устройством семилетнего ребенка с сахарным диабетом.
Куйбышевский районный суд вынес решение о предоставлении специализированного медицинского устройства для инсулинотерапии семилетнему ребенку, страдающему сахарным диабетом. Основанием для судебного разбирательства послужил отказ Комздрава в обеспечении пациента инъекционным портом, рекомендованным врачебной комиссией.
Суд установил, что у несовершеннолетнего пациента диагностирована иглобоязнь. Такой диагноз исключает возможность применения традиционных шприцов для введения инсулина, сообщает «Форпост».
В итоге медицинская комиссия рекомендовала установку инъекционного порта, который позволяет осуществлять безболезненное введение лекарственных препаратов на протяжении трехдневного периода.
По итогам судебного разбирательства Комитет по здравоохранению обязан обеспечивать ребенка инъекционным портом до тех пор, пока сохраняется медицинская необходимость в инсулинотерапии.