С середины октября в Ленобласти водоканал начнет отключать неплательщиков

С 15 октября в Ленинградской области вводят строгие меры против нелегальных подключений к системам водоснабжения. Водоканал будет отключать неплательщиков и применять финансовые санкции.

Потребители, не оформившие договорные отношения и лицевой счет в Едином расчетном центре региона, будут отключаться от систем водоснабжения с одновременным применением финансовых санкций. Об этом сообщает «Невский проспект».

Представители ГУП «Леноблводоканал» добавили, что под ограничительные меры попадают абоненты, не заключившие договор с ведомством и не оформившие лицевой счет в ЕИРЦ Ленобласти. Расчет размера штрафных санкций будет производиться на основании технических параметров незаконного подключения, включая диаметр трубы, и продолжительности периода нелегального водопользования.

Для предотвращения отключения и применения финансовых взысканий ведомство рекомендуют потребителям до 15 октября оформить договорные отношения с «Леноблводоканалом» через районные абонентские отделы.