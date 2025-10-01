Экс-главу «Геоизола» объявили в федеральный розыск

Основательница компании «Геоизол» Елена Лашкова объявлена в федеральный розыск. Ее исчезновение совпало с началом процедуры банкротства предприятия.

Бывший руководитель компании «Геоизол» Елена Лашкова объявлена в федеральный розыск, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

В базе данных МВД не указана конкретная статья Уголовного кодекса по которой идет розыск. Ранее в средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что предпринимательница покинула территорию России.

Лашкова основала «Геоизол» в 1995 году, компания специализируется на строительных и реставрационных работах подземных сооружений. За время своей деятельности предприятие участвовало в строительстве Академии танца Бориса Эйфмана, реконструкции Певческого моста и в работах на объектах гидроэнергетики в Амурской области.

Отметим, что в последние годы компания была задействована в проекте «Остров фортов» в Кронштадте и строительстве электробусного парка на Ржевке.