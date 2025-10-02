Петербурженке грозит до 20 лет заключения за распространение наркотиков

Сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнюю петербурженку с крупной партией запрещенных веществ. При личном досмотре у женщины изъяли 200 граммов запрещенного вещества.

В Ленинградской области правоохранители остановили автомобиль с подозреваемой. При досмотре в присутствии понятых из кармана одежды гражданки полицейские достали пакет с наркотиками. Экспертиза установила, что изъятый материал относится к категории запрещенных средств. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным следствия, задержанная работала курьером-закладчиком и планировала организовать сбыт запрещенных веществ в Санкт-Петербурге.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.