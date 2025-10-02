Авито: петербуржцы рассказали о готовности автомобилей к зиме

Жители Санкт-Петербурга активно готовят личный транспорт к наступлению холодов. Согласно исследованию, проведенному аналитиками Авито, основная часть автовладельцев – 44% – начинает подготовку в октябре, еще 23% занимаются этим в сентябре. На ноябрь приходится 16%, а в декабре к зимним хлопотам приступают единицы.

По данным Авито, средний бюджет подготовки составляет 22 000 рублей. При этом каждый четвертый планирует потратить не более 5 000 рублей, 19% уложатся в сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а 31% готов инвестировать от 10 000 до 25 000 рублей. Наиболее высокие траты планируют молодые водители в возрасте 18-24 лет – таких 35%.

Самые распространенные процедуры включают замену летней резины на зимнюю (61%), замену моторного масла (43%) и проверку тормозной жидкости (37%). Также в числе популярных мероприятий – балансировка колес и проверка аккумулятора. Интересно, что женщины чаще мужчин делают балансировку (32% против 26%), а мужчины чаще проверяют зарядку аккумулятора (32% против 20%).

Список необходимых покупок возглавляет зимняя омывающая жидкость – ее планируют приобрести 61% опрошенных. На втором месте зимние шины (48%), на третьем – антифриз (40%). Также в списке лидеров чистящая щетка, скребок для льда (по 31%) и лопата для снега (21%).

Что касается каналов покупки, 40% автовладельцев предпочитают онлайн-площадки, а 38% – специализированные офлайн-магазины. Подготовку автомобилей 44% доверяют сертифицированным автосервисам, 27% – официальным дилерским центрам. Полностью самостоятельно все работы проводят 9% автовладельцев.