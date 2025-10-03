Пассажиры столкнулись с задержкой электричек в сторону Балтийского вокзала

Электропоезда, следующие в направлении Балтийского вокзала Санкт-Петербурга, вынуждены задерживаться в пути.

По данным онлайн-сервисов, фиксируется серьезное отставание от графика. Как сообщают очевидцы в Интернете, причиной стало нарушение работы поезда «Ласточка» неподалеку от станции Мартышкино.

На другом участке Витебского направления также произошел сбой движения. Пресс-служба ОЖД уточнила, что это связано с мероприятиями правоохранительных органов между станцией Шушары и Товарной Витебской. На время проведения проверки было приостановлено движение нескольких составов.

В настоящее время движение поездов восстановлено по всем участкам. Однако пассажирам рекомендуется учитывать возможное опоздание.

Ранее СМИ сообщали о планах депутатов Законодательного собрания Северной столицы рассмотреть вопрос о едином пересадочном тарифе.