Назван самый технологичный оператор связи в России

Рейтинг технологического развития крупнейших российских операторов связи, составленный аналитическим агентством J’son & Partners Consulting, возглавила МТС с результатом 79%.

На втором месте расположился «МегаФон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). Также в список вошли Т2 и «Ростелеком».

Высокую оценку МТС эксперты связывают с внедрением инноваций в базовые услуги связи, таких как функция распознавания сгенерированного голоса и возможность совершения звонков через умные устройства. Агентство также выделило продукт Membrana, предлагающий комплекс решений для защиты приватности: мониторинг утечек персональных данных, настраиваемую блокировку рекламы во браузерах, а также функции создания дополнительных номеров и временной почты. Отдельно существует версия этой технологии, предназначенная для защиты детей в цифровой среде.

Параллельно МТС лидирует и по результатам опросов пользователей. 31% респондентов назвали ее своим оператором, тогда как «МегаФон» выбрали 26%, Т2 — 18%, а «Билайн» — 14% участников исследования. Ознакомиться с результатами исследования можно по ссылке.