В Ленобласти осудили организатора нарколаборатории

Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном производстве запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, обвиняемый признан виновным в организации преступной деятельности по изготовлению наркотических средств. Дело рассмотрено по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство наркотических средств».

Подсудимый совместно с сообщниками оборудовал специализированную лабораторию в арендованном доме на территории Приозерского района. Используя приобретенные реактивы и прекурсоры, преступная группа изготовила смесь, содержащую запрещенное вещество, общий вес которой превысил три килограмма. Изготовленные средства хранились для последующего сбыта до задержания правоохранительными органами.

С учетом особой общественной опасности совершенного преступления суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывание назначенного срока предусмотрено в исправительном учреждении строгого режима. При вынесении приговора были учтены представленные государственным обвинением доказательства.