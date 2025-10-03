Ленинградская область вошла в десятку лидеров по газификации

Ленинградская область вошла в число лидеров Российской Федерации по темпам газификации по итогам девяти месяцев 2025 года.

Как сообщает «Невский проспект», регион занял восьмую позицию в общероссийском рейтинге, продемонстрировав значительные объемы выполненных работ. С начала текущего года в области подключили к газовым сетям свыше 12 тысяч домовладений.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов отметил уверенность в выполнении годового плана. По его словам, регион показывает стабильно высокую динамику развития газовой инфраструктуры. Текущие темпы работ позволяют обеспечить подключение к газоснабжению в соответствии с установленными заданиями до конца года.

Морозов подчеркнул, что позиция в рейтинге является прямым доказательством эффективности проводимой работы. Регион обладает всеми необходимыми ресурсами для успешной реализации программы газификации.

Высокие показатели Ленинградской области подтверждают правильность выбранной стратегии развития энергетической инфраструктуры.