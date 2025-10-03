Пятница, 3 октября 2025
СК возбудил дело после наезда на пешеходов на Шпалерной

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Центральном районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. 

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, дело расследуется по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Инцидент произошел 3 октября на Шпалерной улице.

По предварительной информации, патрульный автомобиль полиции совершил выезд на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. В результате наезда один человек скончался на месте происшествия, второй был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние пострадавшего остается под контролем врачей.

В настоящее время следователи проводят осмотр места ДТП и допрашивают очевидцев случившегося. Назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств инцидента. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на выявление лиц, причастных к совершению дорожно-транспортного происшествия.

Общество

В Курортном районе заработала новая подстанция

Объект, построенный полностью на отечественном оборудовании, обеспечит надежным электроснабжением жителей района и крупные медицинские центры.В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся торжественный пуск новой высокоавтоматизированной подстанции 35 кВ «Песочная». Объект мощностью 20 МВА призван значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей.Как пояснил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, на подстанции применены современные технологии.«Управление подстанцией не требует постоянного присутствия персонала, параметры сети и состояние оборудования контролируются дистанционно, в режиме реального времени. Все данные передаются в Центр управления сетями компании», — отметил Игорь Кузьмин.Новая подстанция станет важным звеном энергосистемы Курортного района. Она обеспечит надежное электроснабжение жителей, а также крупных медицинских учреждений. В их числе — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и Клинический центр...
Читать далее
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
Читать далее

