СК возбудил дело после наезда на пешеходов на Шпалерной

В Центральном районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, дело расследуется по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Инцидент произошел 3 октября на Шпалерной улице.

По предварительной информации, патрульный автомобиль полиции совершил выезд на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. В результате наезда один человек скончался на месте происшествия, второй был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Состояние пострадавшего остается под контролем врачей.

В настоящее время следователи проводят осмотр места ДТП и допрашивают очевидцев случившегося. Назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств инцидента. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на выявление лиц, причастных к совершению дорожно-транспортного происшествия.