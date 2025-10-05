В судах Петербурга опровергли данные о личности задержанного за ДТП на Porsche

В социальных сетях распространилась недостоверная информация о личности задержанного за ДТП на автомобиле Porshe Cayenne. Пользователи ошибочно идентифицировали подозреваемого как председателя молодежной организации.

В официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга появилось опровержение информации, распространяемой в социальных сетях.

В настоящее время обвиняемый помещен в следственный изолятор за дорожно-транспортное происшествие на автомобиле Porsche Cayenne. Мужчина не является председателем МОО «Российский Союз Молодежи в СПб и ЛО». Настоящий подозреваемый по делу имеет другую фамилию.

«Но звонить человеку, который в СИЗО, это, конечно, сильно. Не устаем удивляться!» — сообщили в Telegram-канале пресс-службы.

Напомним, что смертельное ДТП произошло около пяти часов утра 3 октября на улице Чайковского. Пьяный водитель Porsche Cayenne наехал на бордюрный камень, вылетел через металлическое ограждение в реку Фонтанку. В результате происшествия пассажир автомобиля получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.