Король Чарльз может исключить принца Эндрю из рождественских торжеств

Члены британской королевской семьи принц Эндрю и герцогиня Йоркская Сара могут не получить приглашение на рождественские торжества. Решение связано с сохранением репутации монаршего дома.

Король Чарльз III рассматривает возможность исключения принца Эндрю и его бывшей супруги Сары из списка приглашенных на традиционные рождественские мероприятия в Сандрингеме, сообщает The Mirror.

По информации источников, такое решение связано с необходимостью дистанцирования от пары на фоне продолжающихся скандалов, связанных с их контактами с Джеффри Эпштейном.

Эксперт по королевским делам Дженни Бонд подтвердила обоснованность подобных мер. По ее мнению, публичное появление Йоркских на официальных мероприятиях может вызвать обвинения в лицемерии в адрес монарха. Специалист отметила, что скандальные обстоятельства, связанные с принцем Эндрю и герцогиней Сарой, негативно отражаются на репутации всего королевского дома.

Напряженность в отношениях с королевской семьей проявилась ранее во время похорон герцогини Кентской, когда принц Уэльский проигнорировал попытку Эндрю завязать беседу. Общественность поддерживает возможное ужесточение санкций в отношении принца Эндрю, включая лишение его статуса рыцаря Ордена Подвязки и должности советника монарха.