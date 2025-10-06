Уличные музыканты покинут пространство у школы на Думской

В Центральном районе Санкт-Петербурга ликвидируют две площадки для уличных выступлений возле музыкальной школы.

По информации депутата Законодательного собрания Петербурга Андрея Рябоконя, администрация приняла решение об изменении схемы расположения мест для уличных выступлений. Так подлежат ликвидации две площадки, ранее использовавшиеся для музыкальных и публичных выступлений. Речь идет о двух точках на Думской улице, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Как отметил парламентарий, совместными усилиями с руководством учебного заведения и представителями родительского сообщества удалось добиться разрешения ситуации, создававшей препятствия для нормальной организации занятий. Рябоконь подчеркнул важность обеспечения права учащихся на качественное образование в старейшей музыкальной школе города.

В настоящее время соответствующий распоряжение проходит процедуру обязательной антикоррупционной экспертизы и размещено на официальном портале городской администрации. Ожидается, что после его утверждения учебные занятия будут проводиться без акустических помех и создаст комфортную образовательную среду для детей.