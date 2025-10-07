Шеф-повар в Петербурге обвиняется в массовом отравлении и взятке

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего шеф-повара ресторана из Приморского района.

Гражданину иностранного государства предъявлены обвинения в нарушении санитарных норм и покушении на мелкое взяточничество. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, в ноябре 2024 года повар допустил использование сырой рыбы без термической обработки и ненадлежащую мойку посуды. Эти нарушения привели к массовому отравлению посетителей, у которых была выявлена сальмонеллезная инфекция.

Кроме того, в мае 2025 года фигурант попытался дать взятку сотруднику ГАИ в размере трех тысяч рублей. Однако полицейский отказался принимать денежные средства. Собранные доказательства признаны достаточными, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.