Эксперт Арутюнов предупредил об опасности самоизоляции в туризме

Генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов выступил с критикой инициативы о запрете туризма в страны НАТО.

Как сообщает 360.ru, эксперт напомнил, что исторический опыт ограничений на выезд за границу не приносил положительных результатов.

Арутюнов отметил, что поездки за рубеж часто имеют образовательный или деловой характер, сославшись на пример Петра Первого, который освоил в Голландии корабельное мастерство. Он также поддержал позицию главы МИД Сергея Лаврова о различии между недружественными властями и народами других государств.

По мнению эксперта, самоизоляция в туризме приведет к потере культурных связей и сыграет на руку радикально настроенным политикам. Несмотря на существующие ограничения, полностью отказываться от международных поездок не следует, поскольку туризм способствует укреплению взаимопонимания между народами.