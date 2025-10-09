Запесоцкий подставил под сомнение законность своего отстранения с поста ректора

В рамках судебного заседания бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) высказал критику в отношении назначения нового временного руководителя. Александр Запесоцкий оспорил законность собственного отстранения и квалификацию преемника.

На заседании арбитражного суда отстраненный от должности ректор СПбГУП Александр Запесоцкий выразил несогласие с назначением Евгения Лубашева временно исполняющим обязанности руководителя университета.

Запесоцкий заявил, что свое отстранение считает грубым нарушением действующих правовых норм. Касаясь кандидатуры Лубашева, он выразил сомнение в наличии у последнего необходимых моральных качеств и достаточного понимания специфики университетской деятельности, сообщает «Коммерсантъ».

По словам экс-ректора СПбГУП, сотрудники университета получили вред здоровью. Часть пострадавших в настоящее время проходит лечение в стационаре. Эти факты свидетельствуют о недопустимых действиях руководителя, назначенного судом с нарушениями законодательства.

Запесоцкий подчеркнул, что сложившаяся ситуация наносит ущерб авторитету российской судебной системы.

Напомним, что 25 сентября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об отстранении Александра Запесоцкого от должности ректора СПбГУП. Указанная мера была применена в рамках обеспечения иска об изъятии университетских зданий в государственную собственность.