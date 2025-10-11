Возбуждено уголовное дело против главы администрации Лужского района

Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Лужского муниципального района. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, в августе 2024 года должностное лицо получило через посредника денежные средства в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В ближайшее время ему планируется предъявить официальное обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК России по Ленобласти.

Также возбуждено уголовное дело в отношении посредника по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке СОБР Росгвардии проведены обыски в администрации Лужского муниципального района и по местам проживания фигурантов. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.