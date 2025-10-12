С 2026 года управляющие компании перейдут на единую форму отчетности

С первого квартала 2026 года все управляющие компании России будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности по единой форме в государственную информационную систему ЖКХ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Новая система отчетности направлена на повышение прозрачности работы управляющих компаний и предоставление собственникам жилья полной информации об их деятельности. В отчетах будет отражаться полная картина доходов и расходов, задолженности жильцов и самой УК, перечень проведенных работ, состояние дома и плановые мероприятия.

Как отметил депутат, единая форма отчетности позволит жильцам сравнивать эффективность работы разных управляющих компаний, понимать, куда уходят деньги на содержание дома, и получать документальную основу для обоснованных жалоб и предложений. Это станет реальным инструментом влияния собственников на качество предоставляемых услуг.