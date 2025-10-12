В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил изменить рацион питания школьников в Московской области. Соответствующее обращение направлено в министерство образования региона.

Парламентарий предложил провести эксперимент по аналогии с Воронежской областью, где из школьного меню убрали мини-пиццы, сосиски в тесте и другие жирные снеки, заменив их салатами, фруктами и сбалансированными блюдами. Основная цель инициативы — профилактика детского ожирения и формирование здоровых пищевых привычек.

Хамитов отметил, что именно в школе закладываются привычки, которые остаются на всю жизнь. По его словам, когда 80% меню составляют сладости и выпечка, это создает риски для здоровья детей и будущие проблемы. Парламентарий подчеркнул необходимость внедрения более здоровых и сбалансированных рационов в школьных столовых