Ленинградская область вошла в тройку лидеров по темпам газификации в России

Член Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов заявил о высоких темпах социальной газификации в регионе. По его словам, область демонстрирует одни из лучших показателей в стране по реализации программы догазификации.

Как сообщает издание «Невский проспект», в ходе рабочей встречи 10 октября министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили развитие региональной энергетики и подготовку к отопительному сезону. Особое внимание было уделено программе догазификации, активно реализуемой в регионе.

В тот же день в Кировском районе состоялось торжественное открытие нового газопровода, обеспечивающего топливом более 90 домов. С 2020 года в области построено уже более 190 газопроводов, что позволило подключить к газоснабжению около 15,5 тысячи домовладений.

Сенатор Перминов сообщил, что Ленинградская область занимает третье место в России по результатам догазификации. Регион активно участвует в программе социальной газификации, предусматривающей подключение не менее 1,6 миллиона домовладений к 2030 году.

На сегодняшний день в регионе построено 53 межпоселковых и 139 внутрипоселковых газопроводов. Практика субсидирования подключения к газоснабжению в области признана одной из лучших в стране.

Перминов подчеркнул, что правительство региона руководствуется общенациональными целями, определенными президентом, и принимает решения в интересах жителей. Он также отметил, что работа по социальной газификации продолжается в активном режиме.