В Ленобласти возбудили дела о серии краж с дач пожилых петербурженок

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В Выборгском и Лужском районах Ленинградской области, а также в Гатчинском округе возбуждены уголовные дела после серии краж из дачных домов пожилых жительниц Санкт-Петербурга.

Как сообщает издание 47news, один из подозреваемых уже задержан. По данным полиции, 11 октября в поселке Приветнинское произошло ограбление дачного дома 66-летней сотрудницы Академической филармонии имени Шостаковича. Злоумышленник, взломав дверной замок, похитил дровяной самовар из никелированной латуни. Владелица оценила ущерб в 9 тысяч рублей.

В тот же день в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка, чья дача находилась в том же поселке. Преступник проник в помещение, разбив окна и двери веранды, и украл угловую шлифовальную машину стоимостью 10 тысяч рублей.

Еще одна кража произошла в деревне Большие Слудицы под Гатчиной, где 67-летняя петербурженка лишилась двух икон общей стоимостью 4 тысячи рублей. Злоумышленник проник в дом через окно.

Полиции удалось установить подозреваемую в краже из дачного дома в поселке Мшинская под Лугой. По предварительной информации, к преступлению причастна 63-летняя бездомная женщина, задержанная по подозрению в хищении имущества из других домов садоводческого товарищества.

