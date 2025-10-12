Петербург и Париж возглавили рейтинг новогодних направлений

Санкт-Петербург и Париж стали лидерами среди новогодних направлений для одиноких путешественников из России.

Во внутреннем рейтинге Петербург занял второе место с долей 13,4%, показав рост популярности на 72% по сравнению с прошлым годом. Москва сохранила первое место с 25%, а Казань опустилась на третью позицию с 8,5%, пишет ТАСС.

Среди зарубежных направлений Париж второй год подряд возглавляет список с 6,3%, хотя спрос на французскую столицу снизился на 15%. Рим занимает второе место с 5,5%, за ним следуют Будапешт (4,7%) и Милан (3,6%).

Средняя продолжительность пребывания в отеле сократилась до 4,5 дня в России и 6,1 дня за границей. При этом стоимость проживания выросла на 1,5 тысячи рублей во внутренних c отелях и на 2 тысячи рублей в зарубежных.