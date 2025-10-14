Спасатели эвакуировали рыбаков с острова Грядовый

Спасатели эвакуировали двух человек с острова Грядовый на Ладожском озере. Люди не могли самостоятельно вернуться на берег из-за сильного ветра.

Утром 14 октября на пульт аварийно-спасательной службы Ленинградской области поступило сообщение о лодке с двумя людьми, прибитой к берегу острова Грядовый в Ладожском озере.

Сильный ветер лишил пострадавших возможности самостоятельно вернуться на материк. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Для проведения эвакуационных работ к месту происхождения был направлен поисково-спасательный отряд города Приозерск. Специалисты выполнили операцию по доставке людей на берег.