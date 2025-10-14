Аграрии Ленобласти смогли собрать 138 тысяч тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области успешно завершили уборочную кампанию, установив новый рекорд по сбору зерновых.

В Ленобласти подвели итоги уборочной кампании текущего года. Валовой сбор зерна превысил 138 тысяч тонн, что на 4% больше результата прошлого года. Параллельно практически завершена уборка картофеля: намолочено 45,4 тысячи тонн при выполнении плана на 96%.

Продолжается и сбор овощей открытого грунта, валовой сбор которых уже достиг 36,4 тысячи тонн. Также отмечается рекордная урожайность капусты, достигающая тысячу центнеров с гектара.

Как отметил вице-губернатор по агропромышленному комплексу Олег Малащенко, уборочная кампания проходит в соответствии с установленными сроками и при полной обеспеченности необходимыми ресурсами.